«Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля

Пресс-служба столичного «Спартака» на официальном сайте клуба объявила об увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» занимает шестое место. Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере.

К матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить Владимир Слишкович», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В предыдущих трех матчах красно-белых дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проигрывает на протяжении трех туров подряд в РПЛ.