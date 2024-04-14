Захарян рассказал, почему не перешел в «Челси»

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о выборе команды для перехода. Его слова передает Mundo Deportivo.

«У меня было предложение от «Челси», но я предпочел перейти в «Реал Сосьедад». Я хотел переехать в Ла Лигу, в Испанию, и именно поэтому я перешел в «Реал», — сказал Захарян.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 21 матч (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Ранее Захарян ответил, считает себя армянином или россиянином.