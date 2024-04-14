«Я из России, не делайте так»: боец UFC о потасовке перед поединком

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о причинах потасовки перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Он показал мне средний палец и попытался ударить меня, а я хотел дать ему в ответ. Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян после боя.

Поединок между Царукяном и Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

34-летний Оливейра одержал в ММА 34 победы и потерпел десять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Царукяна освистали в США.