Россиянин Царукян победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян нанес поражение бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

Царукян одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). До этого президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что сильнейший в этом противостоянии должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым. При этом сам Махачев заявлял, что его следующим соперником будет американец Дастин Порье, поединок с которым должен пройти в июне.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

34-летний Оливейра одержал в ММА 34 победы и потерпел десять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Царукяна освистали в США.