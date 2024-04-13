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Гол Панарина помог «Рейнджерс» установить историческое достижение

Гол Панарина помог «Рейнджерс» установить рекорд клуба по победам за сезон

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» обыграл «Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 (Б). Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, а также забросил победный буллит.

Для «Рейнджерс» эта победа стала 54-й в регулярном чемпионате, что является рекордом клуба.

8 апреля Панарин набрал 115 очко за сезон, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги. Этот результат превышает наилучшие показатели в карьере Евгения Малкина (113 очков, сезон-2008/09) и Александра Овечкина (112 очков, сезон-2007/08).

Помимо Панарина, 115 и более очков среди россиян набирали Никита Кучеров, Александр Могильный и Сергей Федоров.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Оттавой». Игра пройдет 16 апреля и станет заключительной для клуба из Нью-Йорка в регулярном чемпионате.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ готовит одну команду к переезду.

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