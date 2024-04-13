Кержаков объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал победу петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» со счетом 2:1, передает «Спорт-Экспресс».

«Во втором тайме Семак перешел на другую схему и я думаю, тут плюсом стало, что вышел Артур. Вместе с Кассьерой они хорошо исполнили два момента. «Краснодару» уже не хватило сил, чтобы отыграться», — сказал Кержаков.

На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судью после поражения от «Зенита».