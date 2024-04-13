Черчесов заявил, что «Спартак» обязан обыгрывать «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» заявил, что ожидает от московского «Спартака» победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

По его мнению, команда под руководством Гильермо Абаскаля обязана брать три очка в предстоящей игре.

«Спартак» не может, а должен побеждать. Хотелось бы, чтобы победа над «Динамо» придала команде позитивный настрой. Жду победы «Спартака», — заявил Черчесов.

13 апреля на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Спартак». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что в «Челси» разочаровались украинцем Михаилом Мудриком.