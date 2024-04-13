В РФС объяснили ситуацию с Промесом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ситуация вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса вредит в первую очередь самому клубу.

«Я к ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим. Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез, и клуб страдает. Да, это плохо, но это риски самого игрока и команды», — заявил Митрофанов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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