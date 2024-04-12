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«Сочи» высмеял Абаскаля перед очным матчем со «Спартаком»

«Сочи» потроллил Абаскаля фразой про суши перед очным матчем со «Спартаком»

ФК «Сочи» в своем Telegram-канале опубликовал промо-ролик, посвященный предстоящему матчу против московского «Спартака» в чемпионате России.

Главным героем видео стал наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. Он с помощью космического корабля приземлился на стадион сочинцев в скафандре и футболке защитника Георгия Джикии. В середине ролика в кадре появляется тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин. Абаскаль использовал фразу: «Хьюстон, у нас проблемы».

«Какой я тебе Хрюстон. Убирайте пожалуйста свой флаг. Вообще-то это наш «Колизей». Да, еще. Тачку перепаркуйте. Вообще-то у нас есть парковка», — парировал Бородин.

«Мне тут не рады. Улетаю домой, беру суши и ложусь спать», — отметил Абаскаль и удалился с поля. Эту фразу испанец использовал в одном из своих последних интервью, отвечая на вопрос об отставке.

«Сочи» примет «Спартак» 13 апреля на стадионе «Фишт».

Предыдущие четыре матча команды Роберта Морено завершились вничью, три из которых со счетом 2:2.

Ранее экс-игрок «Спартака» призвал вратарей попробовать вазелин.

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