Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миранчука призвали порадоваться одной минуте на поле в игре с «Ливерпулем»

Аршавин: Миранчук должен порадоваться, что вышел с «Ливерпулем» на 89‑й минуте

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал появление российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ливерпуля». Его слова передает «Матч ТВ».

«Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89‑й минуте, потому что при счете 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды. Тем более Алексей проводит один из своих лучших месяцев в итальянской команде», — сказал Аршавин.

11 апреля «Ливерпуль» дома разгромно уступил «Аталанте» в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:3. Дублем отметился Джанлука Скамакка, еще один гол в активе Марио Пашалича. Алексей Миранчук вышел на 89-й минуте. Ответный матч пройдет в Бергамо 18 апреля.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач.

Ранее Березуцкий рассказал, как легенда ЦСКА вышел на поле пьяным и сделал дубль.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами