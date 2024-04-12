Миранчука призвали порадоваться одной минуте на поле в игре с «Ливерпулем»

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал появление российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ливерпуля». Его слова передает «Матч ТВ».

«Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89‑й минуте, потому что при счете 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды. Тем более Алексей проводит один из своих лучших месяцев в итальянской команде», — сказал Аршавин.

11 апреля «Ливерпуль» дома разгромно уступил «Аталанте» в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:3. Дублем отметился Джанлука Скамакка, еще один гол в активе Марио Пашалича. Алексей Миранчук вышел на 89-й минуте. Ответный матч пройдет в Бергамо 18 апреля.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив 11 результативных передач.

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