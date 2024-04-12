Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ

Овечкин обошел Федорова по количеству голевых передач в НХЛ

close
100%
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству передач среди россиян за всю историю турнира.

В матче против «Баффало» Овечкин отметился результативной передачей, но его клуб проиграл со счетом 2:4.

Теперь на счету Овечкина 697 результативных передач. По этому показателю он обогнал Сергея Федорова. Национальный рекорд принадлежит Евгению Малкину — 796.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с »Тампой».

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, можно ли считать Овечкина предателем.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами