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В РФС рассказали о переговорах с Карпиным

Генсек РФС Митрофанов о контракте с Карпиным: некоторые процессы любят тишину

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с тренером Валерием Карпиным по новому контракту, передает РИА Новости.

«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», — сказал Митрофанов.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай был запланирован на 25 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В своем последнем официальном матче сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Матч состоялся в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, когда может состояться отмененный из-за теракта матч Россия — Парагвай.

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