Медведев вылетел с турнира в Монако, проиграв соотечественнику

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника, первую ракетку России Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты. Хачанов в этой встрече один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее стало известно, как теннисист Медведев оскорбил судей на турнире в Монте-Карло.