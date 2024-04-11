Российский футболист рассказал о победе в чемпионате Индии

Фланговый форвард индийского «Мохаммедана» Евгений Козлов, выигравший вместе со своей командой чемпионат Индии после победы в решающем матче над «Шиллонг Лайонг» (2:1), рассказала о том, почему выбрал эти команду и лигу, а не, например, медиафутбол.

«Я не получил достойного предложения из Казахстана в зимнее окно, и потом пришло предложение из Индии. Команда борется за чемпионство, меня это и привлекало. Это мотивация для каждого футболиста – поехать и достичь результата вместе с командой. Долго не раздумывая, я принял решение ехать в «Мохаммедан». На самом деле, люди не понимают о чемпионате Индии ничего, смотрят поверхностно, что-то узнают из интернета, не знают про этот чемпионат ничего. А чемпионат хороший. Ничем не уступает чемпионату Казахстана. Очень много хороших футболистов, которые играли на высоком уровне», — рассказал Козлов Legalbet.

Также футболист отметил, что на его решение повлияла работа в «Мохаммедане» главным тренером Андрея Чернышова. Кроме того, он подчеркнул, что даже не рассматривал как вариант продолжения карьеры Медийную футбольную лигу, поскольку ее просто невозможно сравнивать по уровню с профессиональным футболом. До «Мохаммедана» вингер выступал за казахстанский «Атырау».

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