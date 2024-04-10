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Олимпийский чемпион Легков: я бы не поехал на Игры

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Легков: я бы не поехал на Игры

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РИА Новости

Олимпийский чемпионв в лыжных гонках Александр Легков заявил, что сейчас он бы не поехал на Олимпийские игры, передает Metaratings.

«Бывают разные повестки: после допинговой истории в Сочи была одна ситуация, а сейчас — другая. Я бы не поехал. У каждого спортсмена есть право самостоятельно принимать решения. Мы не вправе их судить и критиковать», — сказал Легков.

Парижская олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Томас Бах плохо справляется с обязанностями главы МОК.

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