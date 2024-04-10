Валуев обвинил президента УЕФА в лицемерии

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал лицемерными слова главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что у него не было выхода, кроме как отстранить Россию от международных соревнований, передает «Спорт-Экспресс».

«Чушь и лицемерие, но фраза выстроена верно. У него не было другого выхода. Иначе судьба Стросс-Кана», — сказал Валуев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы. Белорусские клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях. Сборная Белоруссии не смогла отобраться на Евро-2024, который пройдет во Франции.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили отказ от перехода в Азию.