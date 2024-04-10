Боксер Фьюри поиздевался над советами Владимира Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал в издевательской манере на информацию о том, что украинец Александр Усик получил советы от Владимира Кличко, передает Boxing Social.

«Это будут советы, как проиграть мне. Как мой старый приятель Владимир вообще может давать кому-то советы? Я преподал Владимиру хороший урок бокса. Хотя он был неплохим чемпионом. Как и Усик», — сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

28 ноября 2015 года Фьюри одолел Кличко единогласным решением судей.

Ранее Рой Джонс рассказал, почему Усик может не победить Фьюри.