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Бывший российский хоккеист получил должность в клубе НХЛ

«Спорт-Экспресс»: хоккеист Артюхин стал про-скаутом «Вегаса»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший российский хоккеист Евгений Артюхин стал про-скаутом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», передает «Спорт-Экспресс».

В НХЛ Артюхин» выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». Последним клубом игрока стал нижнекамский «Нефтехимик», который играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Вегас» занимает восьмое место, набрав 92 очка. Первое место занимает «Даллас», имея в активе 109 баллов, вторую строчку занимает «Ванкувер», имея в активе 104 балла. Замыкает тройку сильнейших «Колорадо», отставая от «Ванкувера» по дополнительным показателям.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Овечкин повторил достижение Игоря Ларионова.

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