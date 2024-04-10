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Зарема назвала имя нового тренера «Спартака»

Зарема Салихова считает, что новым тренером «Спартака» будет Черчесов

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила о том, что с наибольшей долей вероятности новым наставником красно-белых будет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, также вероятно назначение наставника ЖФК «Спартак» Вадима Козлова.

«Будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», — заявила Салихова.

Действующим тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее тренер «Лацио» Сарри отказался возглавить «Спартак».

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