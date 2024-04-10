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«Круто обогнать Овечкина»: Мэттьюс прокомментировал свой рекорд результативности

Форвард «Торонто» Мэттьюс заявил, что горд находиться в списке рядом с Овечкиным

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Peter Power/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в интервью пресс-службе лиги прокомментировал установленный им же рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке.

По его словам, он гордится тем, что смог превзойти достижение, принадлежавшее ранеее капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Круто обойти Овечкина. Очевидно, что он тот, кто достиг многого в хоккее. Для меня огромная честь находиться в одном списке с ним», — заявил Мэттьюс.

26-летний американец поразил ворота в победном матче против «Нью-Джерси Дэвилз», завершившемся со счетом 5:2. После этого гола в активе Мэттьюса стало 66 шайб — для достижения этого результата игроку понадобилось провести 77 матчей в текущем сезоне. До этого лучшим показателем в XXI веке являлась отметка в 65 шайб, установленная Овечкиным в сезоне-2007/08.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин объяснил, как забросил 30 шайб в 38 лет.

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