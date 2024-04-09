«Арсенал» спасся в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов

9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимал на своем поле мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыл на 12-й минуте. Отличился Букайо Сака. Через шесть минут Серж Гнабри восстановил равновесие. В середине первого тайма Салиба в собственной штрафной сфолил на Сане, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти реализовал Гарри Кейн. За 14 минут до окончания основного времени Леандро Троссард снова сделал счет ничейным.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 17 апреля.

10 апреля свои четвертьфинальные матчи проведут «Атлетико» и «Боруссия», и «ПСЖ» и «Барселона».

Действующим чемпионом турнира является «Реал», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее сообщалось, что лидера «Ман Сити» стошнило в раздевалке перед матчем ЛЧ.