Россиянин разгромно уступил Джоковичу на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Роман Сафиуллин в рамках второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) встречался с сербом Новаком Джоковичем и потерпел разгромное поражение со счетом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут. За это время россиянин подал один эйс, допустил две двойные ошибки и не имел ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти. В прошлом году турнир выиграл Андрей Рублев.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. Сафиуллин — 41-й (1089 очков).

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее Рублев объяснил свои неудачи на двух турнирах в США.