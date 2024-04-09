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Щербакова назвала прорыв сезона среди фигуристов из России

Щербакова заявила, что фигурист Дикиджи является прорывом сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что фигуриста Влада Дикиджи можно назвать прорывом сезона, передает Sport24.

«В этом сезоне Дикиджи выступал очень стабильно. Нельзя не вспомнить, что недавно он освоил четверной аксель, который все еще является уникальным элементом», — сказала Щербакова.

В феврале 2024 года Дикиджи завоевал бронзовую награду на Спартакиаде. Победителем стал Евгений Семененко, второе место у Марка Кондратюка.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, который прошел в 2023 году, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее американский фигурист восхитился россиянином.

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