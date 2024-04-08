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Экс-тренер сборной России рассказал, кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне

Тренер Крикунов считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов похвалил работу Игоря Никитина на посту наставника ярославского «Локомотива». Его слова передает Liveresult.

«Считаю, что выиграет «Локомотив». Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд. Мне импонирует работа Игоря Никитина. Хотя раньше я его критиковал за то, что в своем системном и дисциплинированном хоккее он забывал про элемент хоккейного творчества. Но, со временем, Игорь поменял свой взгляд на данный вопрос и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а сейчас показывает результат в Ярославле. Остается только пожелать ему удачи», — сказал Крикунов.

«Локомотив» ведет в счете в полуфинальной серии Кубка Гагарина против челябинского «Трактора» со счетом 3:0. Во втором полуфинале «Металлург» играет с «Автомобилистом». Перевес на стороне магнитогорцев 2:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может получить должность в «Спартаке».

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