Легендарный бразильский футболист считает, что Неймар может перейти в «Зенит»

Легендарный бразильский футболист Кафу оценил возможный переход своего соотечественника Неймара в петербургский «Зенит». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Посоветую ля Неймару перейти в «Зенит»? Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение в любом случае он будет сам», — сказал Кафу.

Сейчас в «Зените» выступает восемь бразильских футболистов.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться 10 месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» Неймар дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее Неймар попросил у клуба отпустить его в «Барселону».