Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня.

Российский форвард помог своей команде в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2. Панарин в игре заработал четыре очка за результативность, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

Первой звездой прошедшего игрового дня стал 21-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт, отразивший все броски по своим воротам в матче против «Чикаго Блэкхокс». Третьей звездой был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас, который набрал четыре очка (1+3) в победном матче против »Анахайм Дакс» (6:5 Б).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Александра Овечкина проиграл шестой матч подряд.