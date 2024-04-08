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Капризов преодолел рубеж в 40 шайб за регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго» в матче НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» со счетом 4:0 одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (22-я и 49-я минуты), Марко Росси (33) и Фредерик Годро (39). Кроме того, на счету россиянина результативная передача. Российский форвард гостей Марат Хуснутдинов также отметился голевым пасом. Капризов вышел на седьмое место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за «Миннесоту Уайлд» (323 очка; 155 заброшенных шайб + 168 результативных передач), обойдя канадца Эндрю Брюнетта (321; 119+202).

Капризов забил 40-й и 41-й голы в текущем регулярном чемпионате. Он в третьем сезоне подряд смог преодолеть отметку в 40 голов. Регулярный чемпионат сезона-2021/22 россиянин завершил с 47 голами, сезона-2022/23 — с 40.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту Уайлд» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА.

До этого Капризов установил уникальный рекорд «Миннесоты».

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.

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