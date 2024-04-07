Ковальчук может получить должность в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук может завершить спортивную карьеру и стать генеральным менеджером красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

Аналогичную должность Ковальчук занимал в сборной России на Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине.

30 марта «Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв шестой матч четвертьфинала магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:3.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги. Срок действующего контракта хоккеиста завершается через месяц — 30 апреля 2024 года.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее Ковальчук рассказал, жалеет ли о возвращении в «Спартак».