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«Краснодар» обошел «Зенит» в чемпионате России

«Краснодар» обыграл «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 4:3 в пользу «быков».

«Краснодар» открыл счет в матче на 8-й минуте, отличился Эдуард Сперцян. Через пять минут Джон Кордоба увеличил преимущество гостей. «Пари НН» еще в первом тайме сумел отыграться и сравнять счет: сначала отличился Николай Калинский (34-я минута), а следом забил Александр Трошечкин (40). На 71-й минуте дубль оформил Кордоба, на 80-й минуте свой второй мяч в матче забил Сперцян. За две минуты до конца основного времени за «Пари НН» забил Илья Кухарчук.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 43 очка, обошел петербургский «Зенит» (41 очко) и стал лидером турнирной таблицы. При этом у команды из Санкт-Петербурга в запасе матч 23-го тура. «Пари НН» располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Зенита» на домашнем стадионе. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» свой следующий поединок сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч пройдет 13 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее решение засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом» назвали правильным.

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