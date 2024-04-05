Экс-вратарь «Локомотива» рассказал, почему он вернулся в Москву из США

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что вернулся из Майами в Москву из-за скуки.

«Я соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве. Поэтому сейчас здесь с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Первый год было хорошо. Пока я там проехал, объехал», — сказал Нигматуллин.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Нигматуллин объяснил, почему развелся с женой.