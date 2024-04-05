Клуб РПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Грозненский «Ахмат» объявил о назначении российского специалиста Магомеда Адиева на пост главного тренера команды. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

«В пятницу состоялось общекомандное собрание футбольного клуба «Ахмат», на котором президент клуба Магомед Даудов представил коллективу нового главного тренера — Магомеда Адиева.

Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Адиев продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана и будет совмещать две должности. Под его руководством команда в полуфинале стыковых матчей отбора чемпионата Европы--2024 разгромно уступила Греции со счетом 0:5.

4 апреля пост главного тренера «Ахмата» покинул Мирослав Ромащенко. Он возглавлял клуб с августа 2023 года. В последнем матче под его руководством «Ахмат» уступил «Оренбургу» в рамках Кубка России.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ахмат» после 21 тура, набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее тренер «Челси» Почеттино отказался считать себя клоуном.