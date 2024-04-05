В Госдуме заявили, в каком случае могут пройти Олимпийские киберспортивные игры

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью Legalbet.gg заявила, что для организации Олимпийских киберспортивных игр у потенциальных участников должна быть денежная мотивация.

По ее словам, если Международный олимпийский комитет (МОК) возьмется за организацию подобного мероприятия, то российские атлеты вряд ли будут допущены к участию в нем.

«МОК, наверное, может поддержать такие Игры, но они обязательно должны быть коммерческими. Если там не будет денег, то кто на них приедет? Ради чего? Поверьте, серьезным кибератлетам это не нужно. Я общалась в людьми из этой сферы. Для них финансовая мотивация очень важна», — заявила Журова.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Светлана Журова отреагировала на отстранение борца Садулаева от Олимпиады.