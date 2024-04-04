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Головин стал лучшим игроком «Монако»

Россиянин Головин стал лучшим игроком «Монако» в марте

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Panoramic/Global Look Press

Российский футболист Александр Головин стал лучшим игроком «Монако» в марте. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В марте представитель России провел четыре матча, отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 50 очков. Лидирует в турнире «ПСЖ», имея в активе 62 балла. Второе место занимает «Брест», который отстает от «Монако» на одно очко.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 24 матча, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды. Он с 2015 года вызывается в сборную России.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Ренном». Встреча состоится 7 апреля. Команды выйдут на поле в 18:05 по московскому времени.

Ранее Головин сравнялся по трансферной стоимости с Лионелем Месси.

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