Щербакова о победе на Олимпиаде: самые счастливые моменты я испытывала на пути к цели

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала на YouTube-канале «Золотое яблоко» о своих чувствах от победы на Олимпиаде.

«Сейчас я могу сказать, что самые счастливые моменты я испытывала на пути к цели, а не когда уже пришла к ней», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпиаде будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также они пропустят церемонию открытия Игр.

Ранее Щербакова перенесла операцию.