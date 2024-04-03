«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Классен, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Родригао, Коваленко, Барриос, Ахметов, Манутан, Педро, Сергеев.

Игра пройдет в Москве на «Лукойл-Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам». Армейский клуб в текущем сезоне играет в полуфинале Кубка с «Балтикой».

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее «Локомотив» вылетел из Кубка России.