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Ветеран «Спартака» объяснил, почему красно-белые пройдут «Зенит» в Кубке

Экс-игрок Морозов назвал Кубок России для «Спартака» более престижным, чем РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Геннадий Морозов оценил шансы красно-белых завоевать Кубок России в текущем сезоне. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что этот трофей для москвичей важнее, чем борьба за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочется, конечно, чтобы «Спартак» и за тройку зацепился, и Кубок России выиграл. Но в чемпионате взять бронзу будет тяжело. Очень много очков подарили соперникам.

Кубок будет престижнее выиграть, чем взять бронзу в чемпионате. Это такое мини-чемпионство. Все-таки там большое количество клубов участвует. Думаю, у «Спартака» в полуфинале шансы 60 на 40 пройти «Зенит».

Если выиграют Кубок, то сезон не зря прошел. Будем смотреть и делать выводы», — констатировал Морозов.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами.

Ранее Карпин призвал уходить из «Зенита» россиян, не получающих игрового времени.

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