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Овечкин прервал свою нерезультативную серию

Овечкин отметился результативным действием впервые за четыре матча

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:6. В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари и Дилан Строум. Александр Овечкин ассистировал во втором голе команды. Благодаря этой голевой передаче российский нападающий прервал свою серию без результативных действий. Она насчитывала три матча.

На данный момент «Вашингтон» продолжает удерживаться на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, что дает ему возможность сыграть в плей-офф.

27 марта в матче против «Детройта» российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб (три дубля). До этой серии Овечкин не забивал в четырех играх подряд. Также в середине сезона у него была 14-матчевая безголевая серия.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что ждет голкипера «Филадельфии» Федотова.

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