«Спартак» намерен приобрести экс-игрока ЦСКА

Казахстанский полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может перейти в «Спартак» или «Краснодар». Об этом сообщает Milliyet.

Как утверждает источник, российские клубы уже сделали «Бешикташу» предложение о трансфере хавбека. Турки намерены продать Зайнутдинова за €4-5 млн. «Бешикташ» хочет избавиться от футболиста из Казахстана, так как с нового сезона он будет считаться легионером в чемпионате Турции.

Зайнутдинов является воспитанником казахского «Тараза». В 20 лет полузащитник перебрался в Россию, где начал выступать за «Ростов». Спустя полтора года футболист перешел в ЦСКА. В составе московского клуба он выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок страны. Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» за €4,5 млн.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4. Следом расположились ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

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