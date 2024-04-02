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Российская спортсменка заявила, что с огромным удовольствием выступит на Олимпиаде

Теннисистка Касаткина: с огромным удовольствием выступлю на Олимпиаде

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David Kirouac/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем желании выступить на Олимпийских играх в Париже. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры — очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов», — сказала Касаткина.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина, набрав 3173 очка, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10835 очков).

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в МИД РФ призвали к расследованию отношений главы МОК с НОК Украины.

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