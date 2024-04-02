Алана Мамаева на своей странице в социальных сетях сообщила, что экс-футболист сборной России, ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев потребовал от нее 10 млн 200 тыс. рублей спустя три года после развода.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое возможно. Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с мена нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака. Я уже просто не знаю, что сказать», — рассказала Мамаева.

Мамаевы расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. У Аланы есть сын от предыдущего брака с борцом Александром Липовым.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два cезона выcтупал за «Роcтов». Он приcоединилcя к клубу поcле оcвобождения из колонии. В 2023 году футболист завершил профессиональную карьеру.

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