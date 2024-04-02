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«Глубоко разочаровал»: в Госдуме призвали Баха уйти из МОК

Депутат Свищев заявил, что Бах должен уйти с должности президента МОК

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев критично оценил высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, с которым поговорили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени «африканского чиновника». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня разочаровывают заявления Баха. После такого провала, который произошел после общения с нашими пранкерами, Бах должен подать в отставку, написать заявление об уходе, как настоящий джентльмен. <...> Разве это уровень президента МОК? Меня он глубоко разочаровал», — заявил Свищев.

В том числе Бах заявил, что участников Игр дружбы в России надо наказывать, а также сообщил, что МОК будет пытаться отговорить страны Африки от участия в этом турнире. Глава МОК признался в том, что организация просила украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы на этом основании принять решение об их допуске на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее Бах обвинил Олимпийский комитет России в дискриминации.

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