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Российский хоккеист сравнялся с лидером гонки бомбардиров НХЛ

Форвард Кучеров сравнялся по очкам с лидером гонки бомбардиров НХЛ Маккинноном

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Детройта». В этом поединке результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров.

Теперь на его счету 127 очков в нынешнем сезоне. Он сравнялся с лидером гонки бомбардиров — нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. Замыкает тройку лучших форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 126 очков. На четвертой строчке расположился еще один российский хоккеист — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого 108 очков.

Кучеров провел в текущем сезоне НХЛ 73 матча, отметившись 42 заброшенными шайбами и 85 результативными передачами. За всю карьеру в НХЛ Кучеров набрал 856 (318+538) очков в 717 матчах.

После этого матча «Тампа» с 89 очками занимает шестое место в Восточной конференции в Национальной хоккейной лиге, «Детройт» с 82 очками расположился на девятой строчке.

Ранее голкипер Иван Федотов перепутал ворота в дебютной игре НХЛ.

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