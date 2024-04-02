Балахнин высказался о зависимости «Спартака» от Промеса

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о влиянии на результаты московского «Спартака» отсутствия среди игроков команды голландского вингера Квинси Промеса. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что если «Спартак» зависит только от одного игрока, он не может решать серьезные задачи.

«Отсутствие Промеса влияет, но рассуждать об этом — дело неблагодарное. Да, он играл большую роль, был лидером, больше всех забивал и отдавал голевых передач, как говорит статистика. Но если команда зависит от одного футболиста, то это не команда-лидер. Это не та команда, которая может решать большие задачи», — считает Балахнин.

Сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса из-за неуплаты налогов и экстрадировать его. Голландец задолжал в казну порядка 400 тыс. рублей.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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