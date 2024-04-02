Стало известно, чем рискуют «Спартак» и «Зенит» в Кубке России

В противостоянии с красно-белыми в полуфинале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) тренерский штаб петербургского «Зенита» может дать отдохнуть ряду игроков основы. В комментарии «Газете.Ru» он добавил, что участие в кубковых матчах ведущих футболистов обеих команд чревато возможными травмами, которые помешают командам выполнять задачи в чемпионате.

«Зенит» борется за чемпионство, к «Спартаку» это не относится. Так что здесь у «Зенита» есть шанс передохнуть ведущим игрокам, которые, возможно, выйдут на замену минут на 15-20, чтобы поддерживать игровой ритм. Но так это выглядит со стороны. Надо знать, что происходит в командах. Может быть, кто-то рискнет играть и основным составом.

Нельзя забывать, что есть риск и травмировать ведущих игроков. Тогда они могут много пропустить в чемпионате», — полагает Масалитин.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами.

Ранее была названа главная интрига матчей «Спартака» и «Зенита» в Кубке.