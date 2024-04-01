В Госдуме заявили, что властям Парижа будет легче без России на Играх

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова выразила мнение, что властям Парижа будет легче, если российские спортсмены не поедут на летние Олимпийские игры — 2024. Ее слова приводит ТАСС.

«Они не хотят скандалов, проблем, они же понимают, что наверняка найдется российский болельщик, который захочет прийти на соревнования с флагом. Без россиян им будет проще», — заявила Журова.

31 марта мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в ОКР обвинили МОК в бойкоте российских спортсменов.