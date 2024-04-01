Экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости команды от Дзюбы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «железнодорожники» зависят от нападающего Артема Дзюбы, из-за чего возникают проблемы с реализацией. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А эта зависимость от высокого нападающего, я про Дзюбу. Она в «Локомотиве» остается, и перестроиться не так просто. Именно поэтому команде так тяжело даются голы. Когда Дзюба был в порядке, через него играли, сейчас сложнее с этим», — заявил Наумов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Он не попал в заявку команды на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков установил равный счет.

В предыдущем туре «железнодорожники» упустили победу над «Сочи» (2:2).

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 33 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее игрок «Локомотива» назвал Дзюбу отцом.