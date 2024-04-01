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Игрок «Локомотива» объяснил, почему лидеры РПЛ потеряли очки

Игрок «Локомотива» Фассон заявил, что недоволен результатом матча с «Краснодаром»

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Виталий Невар/РИА Новости

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон оценил ничейный результат команды в матче против «Краснодара». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я недоволен этим результатом, как и вся команда. Мы должны были выигрывать этот матч. Но мы имеем то, что имеем. Надо готовиться к следующей игре, которая будет совсем скоро.

Почему лидеры оступились в этом туре? Чемпионат в России непростой. Даже клубы из нижней части турнирной таблицы играют достойно, поэтому бывают такие результаты», — сказал Фассон.

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков восстановил равновесие.

В предыдущем туре «железнодорожники» упустили победу над «Сочи» (2:2.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 33 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее член ОКР Жуков назвал Абаскаля странным товарищем.

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