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Экс-игрок «Спартака» дал совет Абаскалю

Экс-футболист Деменко заявил о вопросах к главному тренеру «Спартака» Абаскалю

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» Деменко заметил, что наставнику 10-кратных чемпионов России необходимо что-то менять в игре команды для достижения положительных результатов.

«Абаскалю следует думать над тем, что изменить — возможно, поменять рисунок игры. Пока он придерживается какого-то своего мировоззрения. Вроде пытается что-то делать, но вопросов больше к тренеру, чем к футболистам», — сказал Деменко.

Накануне «Спартак» дома сыграл вничью 0:0 с «Уралом» в матче 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С учетом этого матча москвичи не забивают уже три встречи подряд.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее были озвучены турнирные перспективы «Краснодара» в случае поражения от «Локомотива».

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