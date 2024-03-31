В «Спартаке» оценили эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в игре с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» заявил, что не смог оперативно разобраться с эпизодом на 71-й минуте игре, где его команда могла получить право на пенальти. Его слова приводит «Газета.Ru».

На 71-й минуте матча Кулаков сфолил на Зиньковском на границе штрафной площади. После консультации с VAR главный судья Владимир Москалев назначил штрафной.

«Мне казалось, что нога находилась на линии, что значит пенальти. Но опять же, принимаю решение не я, тем более, что была пауза на VAR, и если судьи приняли такое решение, значит у них на то были основания. Если выяснится, что Зиньковский все же был штрафной, то здесь налицо ошибка», — заявил Абаскаль.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее в «Урале» заявили, что не хотят играть в стыковых матчах.