Переводчик «Динамо» рассказал, как спасся из зрительного зала «Крокуса»

Переводчик «Динамо» Артем Журавлев признался, что находился в зрительном зале во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Зашел где-то минут за пять до начала теракта. Пришел один. Сначала услышали выстрелы, автоматные очереди. Сначала не придали значения, думали, хлопки, фейерверки. Потом люди начали нервничать.

Я точно уже не помню, сколько это продолжалось. Был в шоке. Кто-то впереди выходил, кто-то побежал через балкон, через заднюю дверь. Организованно вышли. Паники не было. Первая реакция — был счастлив, что вышел оттуда. Хотелось как можно дальше убежать», — сказал Журавлев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Во время теракта в зале находился известный спортивный комментатор Виктор Гусев с женой, а также актер и комик Сергей Светлаков. Им удалось выбраться. В разборе завалов обрушенного купола зала помогала регбистка «Славы» Анастасия Семак.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о сорвавшемся походе в «Крокус».