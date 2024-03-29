Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переводчик «Динамо» рассказал, как спасся из зрительного зала «Крокуса»

Переводчик «Динамо» Журавлев о спасении из «Крокуса»: был счастлив, что вышел

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Переводчик «Динамо» Артем Журавлев признался, что находился в зрительном зале во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Зашел где-то минут за пять до начала теракта. Пришел один. Сначала услышали выстрелы, автоматные очереди. Сначала не придали значения, думали, хлопки, фейерверки. Потом люди начали нервничать.

Я точно уже не помню, сколько это продолжалось. Был в шоке. Кто-то впереди выходил, кто-то побежал через балкон, через заднюю дверь. Организованно вышли. Паники не было. Первая реакция — был счастлив, что вышел оттуда. Хотелось как можно дальше убежать», — сказал Журавлев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

Во время теракта в зале находился известный спортивный комментатор Виктор Гусев с женой, а также актер и комик Сергей Светлаков. Им удалось выбраться. В разборе завалов обрушенного купола зала помогала регбистка «Славы» Анастасия Семак.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о сорвавшемся походе в «Крокус».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами